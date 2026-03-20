Круглогодичный курорт хотят создать на «Удмуртском севере»
10:20, 20 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Глазов\n#Глазовский район\n#Иднакар\n#туризм
Источник фото: ИИ
Здесь хотят создать аналог «Лудорвая» с возможностью проживания в национальной деревне.

Глазов. Удмуртия. В рамках туристического проекта «Удмуртский север» в Глазовском районе появится курорт круглогодичного формата. Об этом рассказал в ходе прямого эфира глава Глазова Сергей Коновалов.

«Проект является межмуниципальным, основные локации — городище Иднакар и парк «ДондыДор», а также деревня в «удмуртском формате» Уйпала, которая будет располагаться на территории парка», — рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что для развития масштабной площадки подготовлено большое количество инвестиционных лотов.

«Площадка будет работать с точки зрения раскрутки большой событийной линейки. Говоря о лотах, это ресторан национальной кухни, горнолыжная тюбинговая трасса, центр конного спорта, спа-комплекс, другие активности», — сказал Сергей Коновалов.

Он отметил, что фактически совместно с лагерем «Звёздочка» и санаторием-профилакторием «Чепца» речь идёт о курорте круглогодичного использования с набором летних и зимних сервисов.

«А удмуртская деревня Уйпала будет близка по концепции к музею-заповеднику «Лудорвай» под Ижевском, но здесь в домах и объектах будет возможность разместиться и пожить», — пояснил глава Глазова.

На запуск проекта понадобится не один год, но часть лотов вполне может быть взята в работу уже в ближайшее время.

