Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле рассматривают варианты восстановления «причальной истории» на набережной Камы. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Виктор Шестаков, отвечая на вопрос подписчиков, будут ли летом 2026 года причаливать теплоходы во время навигации.

«В этом году планируются мероприятия по установке модульного причала. Несмотря на то, что писали, что якобы никто не заявился на конкурс, на выполнение этих работы мы нашли подрядную организацию. Уже сейчас ведётся работа по строительству. Идеальная история для нас — июнь 2026 года, когда уже можно будет к этому модульному причалу швартовать теплоходы. Мы делаем всё возможное, чтобы в эти сроки уложиться», — заверил градоначальник.

Он также рассказал, что параллельно ведётся работа по созданию проектно-сметной документации по капремонту шпунтовой стенки и пешеходной зоны на набережной.

«Когда начнутся сами работы, пока говорить рано, но в мае 2026 года подрядчик уже должен выдать готовое решение, с которым можно заявляться на финансирование проведения самого ремонта шпунтовой стенки», — отметил мэр.

Ещё одно озвученное ноу-хау — частный инвестор из Санкт-Петербурга планирует строительство причального комплекса для приёма пассажирских судов на Каме в Сарапуле.

«Плановый срок ввода — 2027 год. Здесь тоже не хотелось бы забегать вперёд, это частный проект, ситуация может измениться. Но вот такие альтернативные варианты временные и постоянные администрацией города прорабатываются», — подытожил Виктор Шестаков.