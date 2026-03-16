В Удмуртии создали сайт про местный этнотуризм

16:30, 16 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#туризм\n#сайт
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В нём рассказывается о блюдах, символах и туристических достопримечательностях региона.

Ижевск. Удмуртия. Об этнотуризме Удмуртии теперь можно прочитать на специальном сайте. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Раздел «Этническая Удмуртия» создали на республиканском туристическом портале «Путешествуй по Удмуртии». На сайте можно прочитать о блюдах удмуртской кухни и местах, где их можно попробовать, о символике удмуртского костюма и украшений, а также рассказывается о крупных центрах этнического туризма в разных уголках Удмуртии.

Для туристов также собрали календарь этнофестивалей Удмуртии, среди которых есть Республиканский Гербер (0+), гастрофестиваль «Быг-быг» (0+) и фестиваль возрожденных деревень «Деревня-душа России» (0+). Помимо этого в разделе собраны турмаршруты и экскурсии по региону. 

