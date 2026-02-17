Ижевск. Удмуртия. Экскурсионный маршрут «Чайковский экспресс» (0+) в 2025 году стал туристическим хитом Удмуртии, сообщили «Сусанину» в региональном министерстве по туризму.

В прошлом году ретропоезд совершил 56 рейсов и перевёз 6,7 тыс. человек. Большинство пассажиров оказались жителями Удмуртии — 75%. Чаще всего билеты на экскурсию в Воткинск покупали жители Ижевска, Сарапула, Глазова, Завьяловского, Малопургинского и Сарапульского районов.

25% экскурсантов были туристами из других регионов и даже стран.

«Путешествия на ретропоезде «Чайковский экспресс» в 2025 году совершили жители Москвы и Московской области, Пермского края (чаще всего — из Чайковского и Перми), Республики Татарстан (чаще всего — из Казани и Набережных Челнов), Республики Башкортостан (чаще всего — из Нефтекамска), Кировской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, а также гости из Франции, Италии, Египта, Китая, Пакистана, Перу», — пояснили в пресс-службе Минтуризма Удмуртии.

Загрузка на маршруте составила 100%. Ретропоезд усилил образ Удмуртии как региона с высоким туристическим потенциалом.

Маршрут высоко оценили не только туристы, но и профессиональное сообщество. В 2025 году «Чайковский экспресс» занял второе место на премии Русского географического общества (18+) в номинации «Лучший туристический проект», второе место в Национальной туристической премии «Russian Traveler Awards-2025» (18+) в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» и вошёл в топ-3 премии Росмолодежи «Больше, чем путешествие» (18+).

«Экскурсионный маршрут «Чайковский экспресс» стал настоящим туристическим хитом, он привлек гостей не только из всех городов и многих районов Удмуртии, но и из других регионов России и зарубежных стран. Не сомневаемся, для ряда гостей из других регионов России поездка на ретропоезде стала ключевым фактором выбора именно Удмуртии как направления для отдыха — семейного, компанией или самостоятельного», — заявили в Минтуризме Удмуртии.

В результате ошеломительного успеха в Удмуртии создали второй маршрут ретропоезда — «Купеческий экспресс» (0+), который возит туристов из Ижевска в Сарапул. 11 февраля поезд совершил свой первый рейс.

Но и про «Чайковский экспресс» в Удмуртии не забывают. В 2026 году запланировано не менее 60 рейсов, первый из них состоится 25 февраля.

* — Премия «Русский путешественник».