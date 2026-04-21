Ижевск. Удмуртия. 2025 год стал рекордным по количеству туристов и экскурсантов, посетивших Удмуртию. Как доложил Госсовету республики премьер-министр УР Роман Ефимов, регион посетили 1,9 млн человек.

«В Удмуртии туризм растет быстрее, чем в среднем по России. До 90 тысяч увеличилось число иностранных гостей. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году. Лидерами по количеству туристов, посетивших Удмуртию, стали Казахстан, Беларусь, Китай и Узбекистан. Впервые Удмуртию посетили туроператоры из Китая», — сказал премьер-министр.

Он также отметил, что в прошлом году в бесплатных поездках по республике побывали 1 000 учеников 6-7 классов. Экскурсионные маршруты были посвящены 80-летию Победы. В 2026 году эта практика будет продолжена, в рамках Года единства народов России. Программы туров будут направлены на глубокое и всестороннее изучение быта, традиций, культуры и современной жизни народов, проживающих на территории Удмуртии.