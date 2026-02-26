Глазов. Удмуртия. Для появления остановки у городища Иднакар под Глазовом нужен инвестор. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

Глазовчанка Инна сообщила, что на территории археологического памятника городища Иднакар делают смотровую площадку. Но добраться до объекта проблематично, если нет личного автомобиля. Нельзя ли обустроить автобусную остановку или туристическую тропу для безопасности пеших туристов, поинтересовалась горожанка.

«Если отвечать откровенно, то ставить сейчас остановку рановато, потому что нет необходимого трафика. Это межрегиональная трасса, требования формирования там особые. Нельзя просто поставить павильон. Закон требует организовать на дороге остановочный карман и пешеходные переходы. А он не может начаться и закончиться в поле, нужны тротуары. Это целый комплекс вложений», — пояснил градоначальник.

Он подчеркнул, что «думать в ту сторону» не лишнее. В дальней перспективе всё это может стать возможным, если появится якорный инвестор. Сейчас власти города работают над его поиском для развития городища Иднакар, по его музеефикации.

«Создание оборудованных туристических троп — постараемся, посмотрим какие-то гранты. Как минимум, сделаем безопасный проход до существующей остановки на трассе», — подытожил Сергей Коновалов.

Он напомнил, что археологический памятник входит в туристический проект «Удмуртский север», который объединяет городище с парком «Дондыдор» у деревни Адам.

