Глазов. Удмуртия. На городище Иднакар под Глазовом завершается строительство смотровой площадки и пешеходной тропы к ней. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Сергей Коновалов.

«Здесь провели электричество. Это важный компонент первого этапа. Первую инфраструктуру мы уже подвели, она даёт возможность развивать древнее городище. Здесь уже установлено освещение, и мы надеемся, что уже в этом году глазовчане будут эту площадку осваивать», — сказал градоначальник.

Он пояснил, что раз городище является памятником археологии, то возможности работ здесь ограничены. Проект под названием «Удмуртский север» внесён в стратегию развития города.

«Этот проект сегодня уже известен во всех институтах поддержки туризма России, презентация проходила на многих площадках. Здесь нельзя строить вслепую объекты капитального строительства, но у нас большая серьёзная экспертная программа», — сказал глава Глазова.

С археологами была проведена уточняющая съёмка памятника, проверены границы проектирования. Вдоль пешеходной тропы появятся МАФы в виде больших камней с куар-кодами, обращаясь к которым можно будет проследить историю археологических изысканий с помощью дополненной реальности.

«Благодаря дополненной реальности глазовчане и гости города смогут сделать необычные селфи. Это история уже этого года. Дальше с этой технологией в рамках проекта «Удмуртский север» мы будем воссоздавать различные поведенческие сценарии. Здесь можно будет путешествовать, принимать экскурсии с технологией дополненной реальности», — сказал Сергей Коновалов.

В рамках проекта сделают входную группу, и дальше уже инвесторы будут развивать сферу гостеприимства.

«Здесь много лотов. Есть, например, интересный формат размещения для гостей — лагерь археологов», — отметил глава города.

Он подчеркнул, что основная площадка с капитальной застройкой будет находиться рядом с самим городищем и не потревожит объект археологии.