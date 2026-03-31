Сарапул. Удмуртия. «Дача Башенина» и Историко-краеведческий музей в Сарапуле получили знаки «Хорошее место — 2026» от «Яндекс Карт». Об этом сообщает Минтуризма Удмуртии.

«Это специальный знак от команды Яндекс Карт, который вручается тем местам, которые действительно любят и рекомендуют люди. Яндекс учитывает оценки, отзывы и впечатления гостей», — говорится в сообщении.

Напомним, «Дача Башенина» — место, где хранятся картины русских и европейских мастеров ХІХ — начала ХХ веков, а также уникальные предметы купеческого быта.

Историко-краеведческий музей Сарапула («Николаевское училище») — старейший музей Удмуртии, вобравший прошлое Прикамья в современных экспозициях.

Оба объекта входят в состав Сарапульского музея-заповедника.