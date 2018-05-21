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Более 3 млн рублей заработал Юрий Тюрин на должности главы Ижевска в 2017 году

12:30, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
12:30, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
322
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#доходы\n#Администрация\n#Юрий Тюрин
Фото: arzik2
322
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Доход заместителей главы администрации столицы Удмуртии в сумме составил 5,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. 3,14 млн рублей с учетом пенсии заработал бывший глава Ижевска Юрий Тюрин в 2017 году. Декларация о доходах размещена на официальном сайте столицы Удмуртии.

В собственности Тюрина есть квартира в 90,5 кв. м и 99/100 доли квартиры в 34,7 кв. м. Также числится автомобиль Toyota Highlander и моторное судно Dorado.

Супруга бывшего градоначальника в 2017 году заработала 8,6 млн рублей с учетом дохода от продажи недвижимости. В ее собственности: три земельных участка, 1/100 доли квартиры в 34,7 кв.м, квартира в 53 кв.м, недостроенный жилой дом, причальное место, нежилое помещение в жилом доме в 153,6 кв.м и автомобиль «Volvo S80». Также в пользовании жены Тюрина находится квартира в 90,5 кв.м.

Отметим, что в 2016 году доход Юрия Тюрина составил 2,9 млн рублей.

Что касается заместителей главы администрации Ижевска, то в сумме они заработали 5,3 млн рублей. Самый большой доход здесь у заместителя по социальной политике Дмитрия Чистякова – 2,22 млн рублей. Работать на этой должности он начал в ноябре 2017 года, поэтому в данную сумму входят также доходы с предыдущего места работы. Из имущества у Чистякова в собственности квартира в 67,7 кв. м и автомобиль Chevrolet Captiva

Жена Дмитрия Чистякова за прошедший год получила 848 тыс. рублей. У нее в собственности автомобиль CHEVROLET, KLAN (j200)/ CHEVROLET LACHETTI и в пользовании квартира в 67,7 кв. м.

Заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации города Алексей Тимофеев задекларировал доход в 1,65 млн рублей. В его собственности: три земельных участка общей площадью 5 395 кв. м, ¼ доли земельного участка – 3306 кв.м,  ¼ доли жилого дома площадью 41,8 кв. м, квартира в 114,3 кв. м, гараж – 24 кв.м, легковое автомобили NISSAN X-TRAIL 2.0 и NISSAN JUKE.

Супруга Тимофеева заработала за прошедший год 256,2 тыс. рублей. В собственности имеется два земельных участка и два жилых дома.

Меньше всего среди трех замов главы Ижевска заработал Сергей Задорожный. Доход заместителя главы администрации по ЖКХ в 2017 году составил 1,39 млн рублей. В документе указано, что он имеет два земельных участка общей площадью 1942 кв. м, квартиру в 96,6 кв. м, гараж в 20 кв.м и недостроенные дом, баню и гараж. Также в собственности Задорожного автомобиль ГАЗ 3102.

12:30, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
322
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#доходы\n#Администрация\n#Юрий Тюрин

 

 

 


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