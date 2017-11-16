Должность замглавы администрации Ижевска по соцполитике займёт Дмитрий Чистяков

Такое решение было принято большинством голосов депутатов на восемнадцатой сессии городской думы в четверг, 16 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Управляющий филиала «Мособлбанка» Дмитрий Чистяков займёт пост заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов на 18-й сессии городской думы в четверг, 16 ноября.

За проголосовали - 31, против - 2.

В своём выступлении Дмитрий Чистяков отметил, что сегодня во многих управленческих блоках города требуются серьёзные изменения.

«Многие блоки управления требуют координатной перезагрузки», - сказал Чистяков.

По его мнению, реформы требуются управлению молодежи, культуры, дошкольного образования.

Отметим, для того, чтобы Дмитрий Чистяков без противоречий законодательству мог занять должность замглавы администрации Ижевска по соцполитике, ему придётся сложить полномочия депутата Гордумы. Заявление о досрочном прекращении депутатской работы по собственному желанию он представил сразу же на сессии.

Напомним, что всего на эту вакансию претендовали 18 человек.

Михаил Тарасов, который ранее занимал этот пост, сейчас работает руководителем городского хозяйства правительства Севастополя.