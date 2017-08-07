Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

Об этом стало известно во время рассмотрения ходатайства следствия о помещении его под домашний арест.

Москва. Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев сотрудничает со следствием и дает показания на других фигурантов по делу. Об этом стало известно в ходе рассмотрения ходатайства следствия о помещении его под домашний арест в Басманном суде Москвы, сообщает «Газета.ру».

«Он активно сотрудничает со следствием, дал подробные признательные показания, изобличающие также и других соучастников преступления», - сказал следователь по делу Соловьева.

Напомним, ранее представитель следствия выступил с ходатайством об изменении меры пресечения для экс-главы. Александра Соловьева просили отправить под домашний арест.

Главу Удмуртии арестовали по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста в апреле 2017 года.