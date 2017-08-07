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      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

      20:07, 07 августа, 2017
      Яна Шамаева
      20:07, 07 августа, 2017
      Яна Шамаева
      2074
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      2074
      0

      Об этом стало известно во время рассмотрения ходатайства следствия о помещении его под домашний арест.

      Москва. Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев сотрудничает со следствием и дает показания на других фигурантов по делу. Об этом стало известно в ходе рассмотрения ходатайства следствия о помещении его под домашний арест в Басманном суде Москвы, сообщает «Газета.ру».

      «Он активно сотрудничает со следствием, дал подробные признательные показания, изобличающие также и других соучастников преступления», - сказал следователь по делу Соловьева.

      Напомним, ранее представитель следствия выступил с ходатайством об изменении меры пресечения для экс-главы. Александра Соловьева просили отправить под домашний арест.

      Главу Удмуртии арестовали по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста в апреле 2017 года. 

      20:07, 07 августа, 2017
      Яна Шамаева
      2074
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест

       

       

       

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