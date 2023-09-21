Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

Верховный суд Удмуртии оставил прокурора Октябрьского района Ижевска под домашним арестом

12:05, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Верховный суд Удмуртии оставил прокурора Октябрьского района Ижевска под домашним арестом
12:05, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
677
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мера пресечения\n#арест\n#Прокуратура
Фото: пресс-служба Верховного суда Удмуртии
677
0

Мера пресечения продлится до 29 октября.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии решил не изменять меру пресечения в отношении прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Удмуртии.

Органами предварительного следствия Николай Пушин обвиняется по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 285 УК России («Пособничество злоупотреблению должностными полномочиями»). 29 августа 2023 года Индустриальный районный суд Ижевска назначил обвиняемому арест на 2 месяца, он закончится 29 октября. 

Защитник обвиняемого не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Она просила отменить данное решение из-за его чрезмерной суровости и назначить более мягкую меру пресечения.

21 сентября Верховный Суд Удмуртии рассмотрел апелляцию. Судья исследовал материалы дела, услышал мнение участников процесса и с учетом всех обстоятельств отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. 

12:05, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
677
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мера пресечения\n#арест\n#Прокуратура