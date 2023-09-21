Верховный суд Удмуртии оставил прокурора Октябрьского района Ижевска под домашним арестом

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии решил не изменять меру пресечения в отношении прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Удмуртии.

Органами предварительного следствия Николай Пушин обвиняется по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 285 УК России («Пособничество злоупотреблению должностными полномочиями»). 29 августа 2023 года Индустриальный районный суд Ижевска назначил обвиняемому арест на 2 месяца, он закончится 29 октября.

Защитник обвиняемого не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Она просила отменить данное решение из-за его чрезмерной суровости и назначить более мягкую меру пресечения.

21 сентября Верховный Суд Удмуртии рассмотрел апелляцию. Судья исследовал материалы дела, услышал мнение участников процесса и с учетом всех обстоятельств отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.