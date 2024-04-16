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Бывшего зампрокурора Ленинского района Ижевска оставили в СИЗО

18:05, 16 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Бывшего зампрокурора Ленинского района Ижевска оставили в СИЗО
18:05, 16 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Удмуртия\n#арест\n#СИЗО\n#прокурор\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
124
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Мужчина обвиняется в мошенничестве в сфере страхования.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность ареста бывшего заместителя прокурора Ленинского района Ижевска. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Напомним, Индустриальный районный суд заключил обвиняемого под стражу до 24 мая 2024 года. Причиной стало обвинение в серии мошенничеств в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Пытаясь оспорить решение суда, защитник подсудимого просил избрать иную меру пресечения, не связанную с помещением под стражу. Однако суд апелляционной инстанции не обнаружил оснований для этого и оставил бывшего заместителя прокурора под арестом.

18:05, 16 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Удмуртия\n#арест\n#СИЗО\n#прокурор\n#Ижевск