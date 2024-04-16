Бывшего зампрокурора Ленинского района Ижевска оставили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность ареста бывшего заместителя прокурора Ленинского района Ижевска. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Напомним, Индустриальный районный суд заключил обвиняемого под стражу до 24 мая 2024 года. Причиной стало обвинение в серии мошенничеств в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Пытаясь оспорить решение суда, защитник подсудимого просил избрать иную меру пресечения, не связанную с помещением под стражу. Однако суд апелляционной инстанции не обнаружил оснований для этого и оставил бывшего заместителя прокурора под арестом.