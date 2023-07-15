Наместника Киево-Печерской лавры отправили в СИЗО

Киев. Украина. Соломенский районный суд в Киеве перевел находящегося под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на содержание в следственном изоляторе.Как пишет «Интерфакс», взамен содержания под стражей священнику предлагают внести 33 млн гривен в качестве залога.

СБУ расширила круг обвинений в адрес митрополита. Так, в вину архиерею вменяется интервью, в котором заявил, что Украина не является самостоятельным государством, а спецоперацию России по защите Донбасса — гражданским конфликтом.

Митрополит Павел находится под домашним арестом уже несколько месяцев. По статьям, предъявленных наместнику лавры, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее митрополит в своем видеообращении рассказал, что ему поставили ультиматум: прекращение уголовного преследования в обмен на выселение монахов из лавры и переход в неканоническую Православную церковь Украины. От сделки он отказался.

Из зала суда 62-летнего священника направили в следственный изолятор. Срок ареста установлен до 14 августа. Архиерей настаивает на своей невиновности, а также заявил, что внести залог за освобождение из-под стражи не может, таких средств у него нет.