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      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      19:59, 02 августа, 2017
      19:59, 02 августа, 2017
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      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: youtube.com
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      Ранее арест был продлен до 4 сентября.

      Следствие попросило отпустить под домашний арест экс-главу Удмуртии Александра Соловьева. Об этом со ссылкой на пресс-служба Басманного суда Москвы пишет "Интерфакс".
      "В суд поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого Соловьева на домашний арест", - сказали в пресс-службе.
      Ранее арест Соловьева продлили до 4 сентября.
      По словам адвоката бывшего главы республики Алексея Ульянова, следствие больше не видит оснований, чтобы содержать его в СИЗО.
      "Следствие сочло, что в настоящее время достаточной является мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал Ульянов.
      Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали за взятку в 140 млн рублей при строительстве Камского моста в апреле 2017 года.
      19:59, 02 августа, 2017
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      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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