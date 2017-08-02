Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

Ранее арест был продлен до 4 сентября.

Следствие попросило отпустить под домашний арест экс-главу Удмуртии Александра Соловьева. Об этом со ссылкой на пресс-служба Басманного суда Москвы пишет "Интерфакс"

"В суд поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого Соловьева на домашний арест", - сказали в пресс-службе.

Ранее арест Соловьева продлили до 4 сентября.

По словам адвоката бывшего главы республики Алексея Ульянова, следствие больше не видит оснований, чтобы содержать его в СИЗО.

"Следствие сочло, что в настоящее время достаточной является мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал Ульянов.

Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали за взятку в 140 млн рублей при строительстве Камского моста в апреле 2017 года.