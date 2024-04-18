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Гулявшего с пневматикой по улице Максима Горького в Ижевске отправили под административный арест

14:04, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Гулявшего с пневматикой по улице Максима Горького в Ижевске отправили под административный арест
14:04, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
338
0
#Ижевск\n#арест
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
338
0

Молодой человек получил пять суток ареста.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии, гулявший с пневматической винтовкой по улице Максима Горького в Ижевске, получил административное наказание. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

17 апреля мировой судья судебного участка №3 Октябрьского района Ижевска рассмотрел дело в отношении 19-летнего жителя посёлка Лынга Якшур-Бодьинского района.

Суд установил, что утром 16 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения гулял возле домов №147-163 по улице Максима Горького в Ижевске. При этом носил с собой пневматическую винтовку. В ходе проверки правоохранительные органы обнаружили её у него дома.

В ходе судебного заседания нарушитель вину признал в полном объёме.

Суд назначил ему административное наказание в виде ареста на пять суток.

Напомним, ранее обвиняемый принёс извинения жителям Ижевска.

14:04, 18 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
338
0
#Ижевск\n#арест