Гулявшего с пневматикой по улице Максима Горького в Ижевске отправили под административный арест

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии, гулявший с пневматической винтовкой по улице Максима Горького в Ижевске, получил административное наказание. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

17 апреля мировой судья судебного участка №3 Октябрьского района Ижевска рассмотрел дело в отношении 19-летнего жителя посёлка Лынга Якшур-Бодьинского района.

Суд установил, что утром 16 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения гулял возле домов №147-163 по улице Максима Горького в Ижевске. При этом носил с собой пневматическую винтовку. В ходе проверки правоохранительные органы обнаружили её у него дома.

В ходе судебного заседания нарушитель вину признал в полном объёме.

Суд назначил ему административное наказание в виде ареста на пять суток.

Напомним, ранее обвиняемый принёс извинения жителям Ижевска.