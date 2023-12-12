В Верховном суде Удмуртии защита обвиняемого в убийстве и изнасиловании не добилась перевода мужчины под домашний арест

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске защита мужчины, которого обвиняют в убийстве женщины и изнасиловании её ребенка, не добилась изменения меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии в своем телеграм-канале.

Напомним, что в начале декабря в Ижевске арестовали 27-летнего местного жителя, который, по данным следствия, задушил свою сожительницу и изнасиловал её 11-летнюю дочь. 3 декабря Ленинский районный суд Ижевска отправил злоумышленника под стражу.

Отмечается, что за убийство мужчину могут лишить свободы на срок до 25 лет, а за изнасилование и насильственные действия сексуального характера — до 20 лет.

Сторона защиты сочла, что обвиняемый находится под стражей необоснованно и незаконно, поэтому подала апелляцию. В ней были приведены доводы об изменении меры пресечения на домашний арест.

12 декабря жалобу рассмотрел Верховный суд Удмуртской Республики и отклонил доводы стороны защиты. В результате суд оставил ижевчанина под стражей.