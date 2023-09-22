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Экс-глава Ижевска Олег Бекмеметьев нарушил условия домашнего ареста

09:41, 22 сентября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Экс-глава Ижевска Олег Бекмеметьев нарушил условия домашнего ареста
09:41, 22 сентября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
2873
0
#Ижевск\n#Олег Бекмеметьев\n#арест
Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии
2873
0

Суд отправил его в СИЗО.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева заключили под стражу. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, бывшего градоначальника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. На время следствия суд поместил Олега Бекмеметьева под домашний арест.

Но обвиняемый нарушил условия домашнего ареста. С учётом позиции прокуратуры Индустриального района Ижевска суд изменил меру пресечения на заключение под стражу на 2 месяца.

Позднее глава Удмуртии Александр Бречалов призвал депутатов Гордумы Ижевска требовать «максимально открыто расследовать» данное уголовное дело.

09:41, 22 сентября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
2873
0
#Ижевск\n#Олег Бекмеметьев\n#арест