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Вместо подписки о невыезде виновника ДТП в Удмуртии заключили под стражу

18:07, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Вместо подписки о невыезде виновника ДТП в Удмуртии заключили под стражу
18:07, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
91
0
#Удмуртия\n#Узбекистан\n#арест\n#ДТП
Фото: ИА «Сусанин»
91
0

Потерпевшей в результате происшествия нанесен тяжкий вред здоровью.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии суд изменил меру пресечения в отношении гражданина Узбекистана, виновного в ДТП. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в отношении 22-летнего мужчины.

В январе 2024 года обвиняемый не уступил дорогу женщине-пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил её. В результате ДТП женщине нанесён тяжкий вред здоровью.

По причине того, что молодой человек не имеет постоянного места проживания и в отношении него судом принято решение о выдворении за пределы России, ему изменили меру пресечения на заключение под стражу.

Обвиняемый и его защитник просили заменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Виновника ДТП взяли арестовали в зале суда на 1 месяц 8 суток до 24 апреля 2024 года.

18:07, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
91
0
#Удмуртия\n#Узбекистан\n#арест\n#ДТП