Вместо подписки о невыезде виновника ДТП в Удмуртии заключили под стражу

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии суд изменил меру пресечения в отношении гражданина Узбекистана, виновного в ДТП. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в отношении 22-летнего мужчины.

В январе 2024 года обвиняемый не уступил дорогу женщине-пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил её. В результате ДТП женщине нанесён тяжкий вред здоровью.

По причине того, что молодой человек не имеет постоянного места проживания и в отношении него судом принято решение о выдворении за пределы России, ему изменили меру пресечения на заключение под стражу.

Обвиняемый и его защитник просили заменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Виновника ДТП взяли арестовали в зале суда на 1 месяц 8 суток до 24 апреля 2024 года.