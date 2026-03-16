Новый температурный рекорд был установлен в Ижевске 15 марта

08:30, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Новый температурный рекорд был установлен в Ижевске 15 марта
08:30, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#рекорд\n#температура\n#весна
Источник фото: ИА «Сусанин»
Предыдущий продержался год.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 марта 2026 года обновился температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Столбик термометра в этот день поднялся до +8,4 градуса тепла, что является самым высоким значением за всю историю метеонаблюдений.

Отмечается, что предыдущий рекорд продержался всего год — с 15 марта 2025 года. Тогда воздух прогревался до 7,5°C. Новый показатель превысил достижение годичной давности на 0,9°С.

Напомним, 13 и 14 марта также обновились температурные рекорды. В пятницу в Ижевске столбик термометра показал +7,8 градуса по Цельсию, а в субботу — воздух прогрелся до +10,1 градуса.

08:30, 16 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
465
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#рекорд\n#температура\n#весна