Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 марта 2026 года обновился температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Столбик термометра в этот день поднялся до +8,4 градуса тепла, что является самым высоким значением за всю историю метеонаблюдений.

Отмечается, что предыдущий рекорд продержался всего год — с 15 марта 2025 года. Тогда воздух прогревался до 7,5°C. Новый показатель превысил достижение годичной давности на 0,9°С.

Напомним, 13 и 14 марта также обновились температурные рекорды. В пятницу в Ижевске столбик термометра показал +7,8 градуса по Цельсию, а в субботу — воздух прогрелся до +10,1 градуса.