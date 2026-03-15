Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13 и 14 марта в 2026 году стали самыми тёплыми днями за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В пятницу на метеостанции «Ижевск» столбик термометра показал +7,8 градуса по Цельсию. Ранее рекорд был установлен в 1984 году, когда 13 марта в Ижевске потеплело до +5,3 градусов.

Также новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Ижевске и на следующий день. 14 марта в городе воздух прогрелся до +10,1 градуса. Ранее рекордное значение было установлено в 2015 году, тогда 14 марта максимальная температура воздуха достигла +7,5 градусов.

Отмечается, что в субботу на большинстве метеостанций Удмуртии максимальная температура воздуха впервые в 2026 году превысила отметку +10 градусов.

В Глазове зафиксировали температуру +10 градусов, в Дебёсах — +10,7 градусов, в Игре — +12 градусов, в Селтах — +12,5 градусов, в Воткинске — +9,5 градусов, в Можге — +12,7 градусов, в Сарапуле — +6,5 градусов.