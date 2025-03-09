В рамках акции автоколонна проедет по местам, где родились погибшие участники СВО.
Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе 9 марта стартовал второй этап автопробега Памяти (18+). Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».
Мероприятие посвящено местным жителям, павшим в зоне СВО. Автоколонна проедет по местам, где они родились.
«Пусть каждый гудок машин станет напоминанием о том, что их храбрость и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах», — написал Александр Деев.
Маршрут автопробега 9 марта:
11:40 – село Норья (школа);
12:30 – деревня Вишур (дорога);
13:20 – село Яган (Дом культуры);
14:30 – село Бураново (Дом культуры);
15:15 – село Яган-Докья (Дом культуры);
16:10 – село Кечёво (Дом культуры);
17:10 – деревня Аксакшур (центр).
Напомним, первый этап состоялся 23 февраля 2025 года.
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