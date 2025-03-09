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В Малопургинском районе проходит автопробег Памяти

13:20, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Малопургинском районе проходит автопробег Памяти
13:20, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
82
0
#Малопургинский район\n#автопробег\n#СВО
Источник фото: Александр Деев
82
0

В рамках акции автоколонна проедет по местам, где родились погибшие участники СВО.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе 9 марта стартовал второй этап автопробега Памяти (18+). Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Мероприятие посвящено местным жителям, павшим в зоне СВО. Автоколонна проедет по местам, где они родились.

«Пусть каждый гудок машин станет напоминанием о том, что их храбрость и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах», — написал Александр Деев.

Маршрут автопробега 9 марта:

11:40 – село Норья (школа);

12:30 – деревня Вишур (дорога);

13:20 – село  Яган (Дом культуры);

14:30 – село  Бураново (Дом культуры);

15:15 – село Яган-Докья (Дом культуры);

16:10 – село Кечёво (Дом культуры);

17:10 – деревня Аксакшур (центр).

Напомним, первый этап состоялся 23 февраля 2025 года.

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13:20, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
82
0
#Малопургинский район\n#автопробег\n#СВО