Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе 9 марта стартовал второй этап автопробега Памяти (18+). Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Мероприятие посвящено местным жителям, павшим в зоне СВО. Автоколонна проедет по местам, где они родились.

«Пусть каждый гудок машин станет напоминанием о том, что их храбрость и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах», — написал Александр Деев.

Маршрут автопробега 9 марта:

11:40 – село Норья (школа);

12:30 – деревня Вишур (дорога);

13:20 – село Яган (Дом культуры);

14:30 – село Бураново (Дом культуры);

15:15 – село Яган-Докья (Дом культуры);

16:10 – село Кечёво (Дом культуры);

17:10 – деревня Аксакшур (центр).

Напомним, первый этап состоялся 23 февраля 2025 года.