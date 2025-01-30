Ижевск. Удмуртия. В течение недели с 27 января по 2 февраля в Ижевске отремонтируют ямы вдоль набережной. Об этом сообщает администрация города.

В соцсетях жители города обратились к главе Ижевска Дмитрию Чистякову с просьбой отремонтировать два дорожных участка — от улицы Телегина, 30 до улицы Кирова (через Милиционную) и участок от развилки на набережной до перекрёстка улиц Ленина и Карла Маркса. По словам горожан, на дорогах ямы размером с автомобильное колесо.

«Работы по устранению дефектов запланированы в течение недели», — рассказали в администрации Ижевска. Стоит отметить, что зимой дорожники заливают ямы литым асфальтом. Полноценный ремонт начнётся весной.

Напомним, ранее в городе возбудили административное дело из-за ям на набережной.