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В Ижевске на улице Милиционной в течение недели отремонтируют ямы

13:30, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске на улице Милиционной в течение недели отремонтируют ямы
13:30, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#Ижевск\n#ремонт дорог
Источник фото: Яндекс Карты
77
0

Также дорожные дефекты устранят на участке от набережной до Карла Маркса.

Ижевск. Удмуртия. В течение недели с 27 января по 2 февраля в Ижевске отремонтируют ямы вдоль набережной. Об этом сообщает администрация города.

В соцсетях жители города обратились к главе Ижевска Дмитрию Чистякову с просьбой отремонтировать два дорожных участка — от улицы Телегина, 30 до улицы Кирова (через Милиционную) и участок от развилки на набережной до перекрёстка улиц Ленина и Карла Маркса. По словам горожан, на дорогах ямы размером с автомобильное колесо.

«Работы по устранению дефектов запланированы в течение недели», — рассказали в администрации Ижевска. Стоит отметить, что зимой дорожники заливают ямы литым асфальтом. Полноценный ремонт начнётся весной.

Напомним, ранее в городе возбудили административное дело из-за ям на набережной.

13:30, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#Ижевск\n#ремонт дорог