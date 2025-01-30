Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции провели проверку дороги на набережной Белобородова после многочисленных жалоб на состояние асфальта. Об этом сообщают правоохранители в своих соцсетях.

Напомним, утром 29 января в городских пабликах появились сообщения от автомобилистов, жалующихся на неудовлетворительное состояние асфальта в городе, особенно, на набережной Белобородова.

«По результатам проверки выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети, в части многочисленных дефектов дорожного покрытия (просадки, выбоины), размеры которых превышают предельно допустимые значения», – сообщают в Госавтоинспекции.

Сотрудники возбудили административное дело в отношении собственника дороги по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения»).

Также ответственным за содержание дороги лицам было предписано оградить опасные участки и устранить выявленные недостатки.