Очередную лабораторию по производству синтетических наркотиков обнаружили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Госбезопасности выявили очередной канал сбыта запрещенных веществ и пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртии.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям правоохранителям удалось установить причастность жителя Ижевска к незаконному обороту наркотических средств. Законспирированный цех мужчина оборудовал в гараже. Здесь сотрудники ФСБ обнаружили лабораторное оборудование, исходное сырье и химреагенты, необходимые для синтеза мефедрона, а также более 700 граммов готового продукта.

Подозреваемый арестован. За совершенное преступное деяние мужчина может провести до 15 лет в изоляции от общества в местах лишения свободы.