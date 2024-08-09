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Очередную лабораторию по производству синтетических наркотиков обнаружили в Ижевске

11:15, 09 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
Очередную лабораторию по производству синтетических наркотиков обнаружили в Ижевске
11:15, 09 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
119
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#преступность\n#наркотики
Фото: ru.freepik.com
119
0

Подпольный цех по производству запрещенных веществ прикрыли сотрудники ФСБ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Госбезопасности выявили очередной канал сбыта запрещенных веществ и пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртии.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям правоохранителям удалось установить причастность жителя Ижевска к незаконному обороту наркотических средств. Законспирированный цех мужчина оборудовал в гараже. Здесь сотрудники ФСБ обнаружили лабораторное оборудование, исходное сырье и химреагенты, необходимые для синтеза мефедрона, а также более 700 граммов готового продукта.

Подозреваемый арестован. За совершенное преступное деяние мужчина может провести до 15 лет в изоляции от общества в местах лишения свободы. 

11:15, 09 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
119
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#преступность\n#наркотики