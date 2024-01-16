На создание Научно-производственного центра по БПЛА в Удмуртии направят 1 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. На создание Научно-производственного центра по БПЛА в Удмуртии планируется привлечь 1 млрд рублей, в том числе 898 млн рублей за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время доклада Госсовету региона во вторник, 16 января.

Напомним, ранее первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова сообщила, что такой центр в ближайшие годы появится в регионе.

«Напомню, что именно в Удмуртской Республике уже сейчас работают 10 производителей беспилотных авиационных систем. В 2024 году появятся ещё два производителя беспилотников», — отметил Александр Бречалов.