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На создание Научно-производственного центра по БПЛА в Удмуртии направят 1 млрд рублей

10:55, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На создание Научно-производственного центра по БПЛА в Удмуртии направят 1 млрд рублей
10:55, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
53
0
#Удмуртия\n#беспилотники\n#БПЛА
Фото: unsplash.com (Diana Măceşanu)
53
0

Также в 2024 году в республике могут появиться ещё два производителя беспилотников.

Ижевск. Удмуртия. На создание Научно-производственного центра по БПЛА в Удмуртии планируется привлечь 1 млрд рублей, в том числе 898 млн рублей за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время доклада Госсовету региона во вторник, 16 января.

Напомним, ранее первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова сообщила, что такой центр в ближайшие годы появится в регионе.

«Напомню, что именно в Удмуртской Республике уже сейчас работают 10 производителей беспилотных авиационных систем. В 2024 году появятся ещё два производителя беспилотников», — отметил Александр Бречалов.

10:55, 16 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
53
0
#Удмуртия\n#беспилотники\n#БПЛА