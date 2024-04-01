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Поддельную 100-долларовую купюру обнаружили в банке в Ижевске

16:07, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Поддельную 100-долларовую купюру обнаружили в банке в Ижевске
16:07, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
16
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#банк\n#доллары
Фото: unsplash.com (Alexander Grey)
16
0

Жительница Глазовского района хранила её больше 20 лет.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Глазовского района обменяла в банке поддельную 100-долларовую купюру. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.  

Установлено, 66-летняя женщина обменяла в банке купюру номиналом 100 долларов на российские рубли. В Ижевске во время пересчета денежных средств сотрудники банка обнаружили на этой купюре признаки подделки. Экспертно-криминалистическая служба МВД России исследовала находку и установила, что это подделка. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК России («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). 

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что обменяла эту купюру более 20 лет у незнакомого мужчины в поезде. Все эти годы жительница Глазовского района хранила её дома. 

16:07, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#банк\n#доллары