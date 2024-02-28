Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид

Ижевский завод «Купол» кратно увеличит боевые возможности ЗРК «Тор»

10:05, 28 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский завод «Купол» кратно увеличит боевые возможности ЗРК «Тор»
10:05, 28 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
400
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод «Купол»\n#СВО
Фото: Скриншот из видео Минобороны РФ
400
0

Гендиректор предприятия заявил о начале глубокой модернизации.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский электромеханический завод «Купол» начал глубокую модернизацию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор», заявил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов, сообщает "RG.ru"

Боевая машина кратно увеличит свои возможности.

«Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности <…> будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М2" от "Тор-М1"», — рассказал Фаниль Зиятдинов.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор» на поле боя выполняет функцию прикрытия первых эшелонов войск от ракетных и бомбовых ударов, а также от атак самолётов, вертолётов и дронов.

10:05, 28 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
400
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод «Купол»\n#СВО