Ижевский завод «Купол» кратно увеличит боевые возможности ЗРК «Тор»

Ижевск. Удмуртия. Ижевский электромеханический завод «Купол» начал глубокую модернизацию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор», заявил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов, сообщает "RG.ru"

Боевая машина кратно увеличит свои возможности.

«Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности <…> будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М2" от "Тор-М1"», — рассказал Фаниль Зиятдинов.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор» на поле боя выполняет функцию прикрытия первых эшелонов войск от ракетных и бомбовых ударов, а также от атак самолётов, вертолётов и дронов.