Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

За наезд на человека на стройплощадке в Сарапуле машиниста экскаватора приговорили к принудительным работам

14:35, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За наезд на человека на стройплощадке в Сарапуле машиниста экскаватора приговорили к принудительным работам
14:35, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Сарапул\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#смерть\n#строительство
Фото: elements.envato.com (wutzkoh)
123
0

Из-за поднятого ковша водитель не увидел потерпевшего.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле осудили 31-летнего ижевчанина, из-за невнимательности которого погиб человек. Об этом сообщат пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Напомним, что в сентябре 2023 года машинист экскаватора-погрузчика выравнивал щебень на набережной Сарапула. Во время работы на стройплощадке стоял потерпевший, но из-за поднятого ковша обвиняемый не заметил человека и наехал на него.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). 

Сарапульский городской суд приговорил обвиняемого к году принудительных работ, а также 10% его зарплаты будут удерживаться в доход государства. Помимо этого, жителя Ижевска на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. 

14:35, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Сарапул\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#смерть\n#строительство