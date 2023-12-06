За наезд на человека на стройплощадке в Сарапуле машиниста экскаватора приговорили к принудительным работам

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле осудили 31-летнего ижевчанина, из-за невнимательности которого погиб человек. Об этом сообщат пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что в сентябре 2023 года машинист экскаватора-погрузчика выравнивал щебень на набережной Сарапула. Во время работы на стройплощадке стоял потерпевший, но из-за поднятого ковша обвиняемый не заметил человека и наехал на него.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Сарапульский городской суд приговорил обвиняемого к году принудительных работ, а также 10% его зарплаты будут удерживаться в доход государства. Помимо этого, жителя Ижевска на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.