В Удмуртии водитель рейсового автобуса получил срок за пьяную езду

Глазов. Удмуртия. В Глазове вынесли приговор водителю пассажирского автобуса за езду в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый, находясь в нетрезвом виде, управлял рейсовым автобусом, в котором находились пассажиры. Водителя задержали сотрудники ГИБДД на одной из улиц в деревне Солдырь Глазовского района.

С учетом того, что правонарушение совершено повторно, суд приговорил мужчину к лишению свободы на 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.