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В Удмуртии водитель рейсового автобуса получил срок за пьяную езду

08:30, 09 февраля, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии водитель рейсового автобуса получил срок за пьяную езду
08:30, 09 февраля, 2022
Андрей Поносов
430
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#Прокуратура\n#суд\n#ГИБДД\n#пьяный водитель
Фото: pixabay
430
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В момент рейса в салоне находились пассажиры.

Глазов. Удмуртия. В Глазове вынесли приговор водителю пассажирского автобуса за езду в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый, находясь в нетрезвом виде, управлял рейсовым автобусом, в котором находились пассажиры. Водителя задержали сотрудники ГИБДД на одной из улиц в деревне Солдырь Глазовского района.

С учетом того, что правонарушение совершено повторно, суд приговорил мужчину к лишению свободы на 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

08:30, 09 февраля, 2022
Андрей Поносов
430
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#Прокуратура\n#суд\n#ГИБДД\n#пьяный водитель