Туман и ухудшение видимости ожидаются в Удмуртии ближайшей ночью

Жителей попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
Ижевск. Удмуртия. Туман и ухудшение видимости до 500 м ожидаются в Удмуртии ближайшей ночью и утром четверга, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Жителей попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте. При невозможности отменить выезд стоит соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать обгонов и воздерживаться от резкого торможения.
Напомним, в тумане нельзя включать дальний свет, так как это приведет к возникновению световой завесы. Лучше воспользоваться при движении противотуманными фарами.
При видимости менее пяти метров безопаснее остановиться и переждать.