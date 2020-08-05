Туман и ухудшение видимости ожидаются в Удмуртии ближайшей ночью

Жителей попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Ижевск. Удмуртия. Туман и ухудшение видимости до 500 м ожидаются в Удмуртии ближайшей ночью и утром четверга, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Жителей попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте. При невозможности отменить выезд стоит соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать обгонов и воздерживаться от резкого торможения.

Напомним, в тумане нельзя включать дальний свет, так как это приведет к возникновению световой завесы. Лучше воспользоваться при движении противотуманными фарами.

При видимости менее пяти метров безопаснее остановиться и переждать.