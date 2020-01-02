Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать маневров.

Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей Удмуртии предупредили о гололедице. В четверг, 2 января, в регионе резко похолодало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Ночью столбики термометров опускались до -11, -16 градусов по Цельсию, днем ожидается до -8, -13 градусов.

«Местами небольшой снег, гололед. На дорогах гололедица», - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать маневров. Пешеходом стоит быть особенно внимательными при переходе дорог.