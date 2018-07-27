Аэропорт Ижевска готов к приему самолетов «Боинг-737» и Airbus А320

Решение о подготовке к допуску новых воздушных судов было принято специалистами авиакомпании в пятницу, 27 июля.

Ижевск. Удмуртия. Аэропорт Ижевска готов к приему самолетов нового типа, таких как «Боинг-737» и Airbus А320. Об этом сообщается на официальной странице «Ижавиа» в Фейсбуке.

Решение о подготовке к допуску новых воздушных судов было принято специалистами авиакомпании в пятницу, 27 июля.

«Ижавиа готова к следующему этапу преобразований, начатых новым руководством компании. Сегодня было озвучено решение о расширении аэропортовой деятельности и подготовке к допуску новых воздушных судов», - написал Синельников.

Напомним, что при прежнем руководстве ижевская авиакомпания заявляла о невозможности принимать боинги.