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Аэропорт Ижевска готов к приему самолетов «Боинг-737» и Airbus А320

13:28, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
13:28, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#аэропорты\n#самолет
Фото: Википедия
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Решение о подготовке к допуску новых воздушных судов было принято специалистами авиакомпании в пятницу, 27 июля.

Ижевск. Удмуртия. Аэропорт Ижевска готов к приему самолетов нового типа, таких как «Боинг-737» и Airbus А320. Об этом сообщается на официальной странице «Ижавиа» в Фейсбуке.

Решение о подготовке к допуску новых воздушных судов было принято специалистами авиакомпании в пятницу, 27 июля.

«Ижавиа готова к следующему этапу преобразований, начатых новым руководством компании. Сегодня было озвучено решение о расширении аэропортовой деятельности и подготовке к допуску новых воздушных судов», - написал Синельников.

Напомним, что при прежнем руководстве ижевская авиакомпания заявляла о невозможности принимать боинги.

13:28, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
301
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#аэропорты\n#самолет

 

 

 


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