Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в январе 2025 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 70 843 рубля. Об этом сообщает Удмуртстат.

С учётом инфляции реальная заработная плата за 2024 год увеличилась на 12,6%.

При этом отмечается, что зарплата в январе 2025 года была на 21,1% ниже, чем в декабре 2024 года. Тогда средняя начисленная зарплата работников организаций составила 88 225 рублей. С чем связано такое уменьшение – не объясняется.

Среднесписочная численность работников организаций составила 444,2 тыс. человек, изменений по сравнению с прошлым годом практически нет.

Напомним, за 2024 год в Удмуртии на 24,4% выросли зарплаты в малых городах, сёлах и деревнях.