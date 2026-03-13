Закрыть
За зиму спрос на автомойщиков в Удмуртии вырос на 150%

13:22, 13 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомойка\n#автомобили\n#работа
Источник фото: ИИ
За смену работникам предлагали в среднем более 7 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за зимний сезон 2025-2026 года спрос на автомойщиков вырос на 150%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито» со ссылкой на данные «Авито Подработка».

Такие работники стали самыми востребованными в сфере автосервиса — за смену им предлагали в среднем около 7150 рублей.

Также на 11% выросло предложение со стороны автомоек. С наступлением тёплой погоды владельцы авто чаще пользуются их услугами, чтобы удалить следы зимних реагентов и дорожной грязи.

Помимо этого спрос на детейлинг за год подрос на 18%.

«После зимы владельцы автомобилей чаще обращаются за комплексной чисткой салона, полировкой кузова и восстановлением внешнего вида машины», — говорится в сообщении.

