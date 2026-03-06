HR-директор логистического оператора «NC Logistic» («НК Логистик») Ирина Пак рассказала, что множество сообщений в рабочих чатах каждый день может снижать продуктивность сотрудников и приводить к выгоранию. Об этом пишет «Газета.ру».

Рабочий чат нужен, чтобы не упустить важную информацию от коллег, но когда сообщений становится больше сотни в день, то приходится отвлекаться от работы, чтобы всё прочитать и ответить на сообщения. Это сказывается на продуктивности.

Нередко работники могут использовать рабочий чат для бесконечных дискуссий, которые не приводят к результатам. А если в чате присутствует руководитель, то сотрудники зачастую пишут не потому, что это важно для дела, а чтобы выглядеть вовлеченными в его глазах.

«Постоянная переписка действительно может снижать продуктивность и приводить к выгоранию. Сто сообщений в день — это сто переключений внимания с текущей работы. В результате падает скорость выполнения задач, растет количество ошибок, ухудшается концентрация. Такая цифровая нагрузка становится причиной усталости и эмоционального истощения», — рассказала эксперт.

Также слишком активный чат усиливает выгорание, так как размывает ответственность. Если поручения не фиксируются в документах и почте, а только остаются в переписке, то люди могут заявлять, что просто не видели ту или иную задачу или не согласовывали её.

Ирина Пак заявила, что рабочий чат не должен использоваться как средство управления задачами, так как для этого есть электронная почта и специальные CRM-системы и таск-трекеры. В чате лучше писать только оперативные оповещения и организационные вопросы, например: «Завтра все должны быть в офисе к 09:00!» или «Не забудьте заполнить график отпусков!».

Понять, что рабочий чат стал проблемой, можно по простым признакам:

сотрудники тратят больше времени на чтение сообщений из чата, чем на выполнение рабочих задач;

решения и указания теряются в потоке сообщений, поэтому приходится повторять одно и то же;

к концу дня в чате накапливаются сотни сообщений и почти всё с пометкой «срочно».

«Это уже не рабочее взаимодействие, а настоящий информационный шум. В таком случае бизнес-процессы нужно пересматривать и переводить на корпоративные ресурсы», — заявила Ирина Пак.