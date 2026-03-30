Ижевск. Удмуртия. УдГУ, УдГАУ, ИжГТУ, ГИПУ вошли в число лидеров национального рейтинга трудоустройства выпускников. Списки опубликовали на портале «Работа России».

Рейтинги составлены из образовательных организаций с численностью выпускников больше медианного значения. Для создания списков эксперты оценили долю трудоустроенных на второй год после выпуска и их заработную плату. Данные были взяты из Рособрнадзора и Социального фонда России.

В рейтинге трудоустройства выпускников бакалавриата и специалитета по направлению «Образование и педагогические науки» 28 место занял Глазовский государственный инженерно-педагогический институт им. В. Г. Короленко.

«Для нас попадание в число лидеров педагогического направления — это объективное признание того, что наши выпускники востребованы в школах, работают по специальности и добиваются успеха. Для абитуриентов и их родителей такие рейтинги — надёжный ориентир. И мы рады, что наш университет уверенно входит в число лучших в своей сфере», — заявила ректор ГИПУ Янина Чиговская-Назарова.

А в рейтинге по направлению «Науки об обществе» под номером 60 расположился Всероссийский государственный университет юстиции (Ижевский институт).

Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России заняла 9 место по направлению «Здравоохранение и медицинские науки».

Удмуртский государственный аграрный университет попал в рейтинг по направлению «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» и занял 17 место.

Выпускники Ижевского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова работают в совершенно разных сферах. В результате в рейтинге по направлению «Науки об обществе» вуз занял 42 место, а по направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки» — 48 место.

Удмуртский государственный университет попал сразу в шесть рейтингов трудоустройства выпускников. По востребованности бывших студентов по направлению «Образование и педагогические науки» и «Гуманитарные науки» вуз занимает 27 место.

По направлению «Культура» УдГУ находится на 30 месте, по направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки» — на 45 месте, направлению «Науки об обществе» — на 49 месте, по направлению «Математические и естественные науки» — на 55 месте.