Ижевск. Удмуртия. Замминистра здравоохранения Удмуртии Артём Школяр готов помочь в трудоустройстве медиков. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Ищете работу в здравоохранении Удмуртии? Врачи, медсёстры, фельдшеры — пишите мне в личные сообщения», — написал Артём Школяр.

Он попросил соискателей рассказать в сообщении о том, кем работали, кем хотят работать; в каком населённом пункте было бы удобно; какие условия важны (зарплата, график, жильё).

«Вместе мы сможем найти для вас тот самый идеальный вариант», — заверил замминистра.

Напомним, ранее глава Ижевска также прибёг к «силе соцсетей», сообщив о поиске своих потенциальных заместителей.