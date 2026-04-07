Замминистра здравоохранения Удмуртии готов лично помочь с трудоустройством медикам

09:50, 07 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Замминистра здравоохранения Удмуртии готов лично помочь с трудоустройством медикам
09:50, 07 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#работа\n#Минздрав Удмуртии
Источник фото: Минздрав УР
Артём Школяр предложил писать ему в личные сообщения фельдшерам, медсёстрам и врачам.

Ижевск. Удмуртия. Замминистра здравоохранения Удмуртии Артём Школяр готов помочь в трудоустройстве медиков. Об этом он написал на своей странице в соцсетях

«Ищете работу в здравоохранении Удмуртии? Врачи, медсёстры, фельдшеры — пишите мне в личные сообщения», — написал Артём Школяр.

Он попросил соискателей рассказать в сообщении о том, кем работали, кем хотят работать; в каком населённом пункте было бы удобно; какие условия важны (зарплата, график, жильё).

«Вместе мы сможем найти для вас тот самый идеальный вариант», — заверил замминистра.

Напомним, ранее глава Ижевска также прибёг к «силе соцсетей», сообщив о поиске своих потенциальных заместителей.

09:50, 07 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#работа\n#Минздрав Удмуртии