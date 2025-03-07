Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 года на 16,1% выросла среднемесячная заработная плата. Об этом сообщает Удмуртстат.

В декабре 2024 года средняя начисленная зарплата работников организаций составила 88 225 рублей.

В этом же месяце среднесписочная численность работников составила 436,6 тыс. человек, что на 1,6% меньше, чем было в 2023 году.

Напомним, региональное Минэкономики сообщало, что Удмуртия заняла первое место в ПФО по темпу роста зарплаты в 2024 году.