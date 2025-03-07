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За 2024 год средняя реальная зарплата в Удмуртии увеличилась на 16%

15:38, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
За 2024 год средняя реальная зарплата в Удмуртии увеличилась на 16%
15:38, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зарплата\n#статистика\n#Удмуртстат\n#инфляция\n#деньги\n#доход
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Она составила 88 225 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 года на 16,1% выросла среднемесячная заработная плата. Об этом сообщает Удмуртстат.

В декабре 2024 года средняя начисленная зарплата работников организаций составила 88 225 рублей.

В этом же месяце среднесписочная численность работников составила 436,6 тыс. человек, что на 1,6% меньше, чем было в 2023 году.

Напомним, региональное Минэкономики сообщало, что Удмуртия заняла первое место в ПФО по темпу роста зарплаты в 2024 году.

 

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15:38, 07 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зарплата\n#статистика\n#Удмуртстат\n#инфляция\n#деньги\n#доход