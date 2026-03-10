Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат назвал сферы, в которых в 2025 году в Удмуртии наблюдались самые высокие зарплаты, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В тройке лидеров оказались сфера добычи полезных ископаемых, информационные технологии и сфера информации, а также финансовая и страховая сфера. Такие данные приводятся на портале «Работай в Удмуртии».

По данным Удмуртстата на ноябрь 2025 года, среднемесячная начисленная зарплата в регионе составляла 78 958 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Удмуртия оказалась в пятёрке регионов России по росту зарплат в прошлом году.