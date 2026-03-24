Ижевск. Удмуртия. Самая высокая зарплата в 2026 году для трудовых мигрантов предлагается в Москве на должности председателя правления. Как сообщает ТАСС, зарплата составляет 380 тыс. рублей в месяц.

В Удмуртской Республике иностранцы могут получать 302 тыс. рублей в месяц на должности менеджера по образовательной деятельности, следует из данных Минтруда РФ, изученных изданием.

Зарплата в размере 255 тыс. рублей предлагается директору по производству в Амурской области, 250 тыс. рублей — в Москве на должности директора центра и в Красноярском крае начальникам участка.

Токари в Ямало-Ненецком АО могут получать по 230 тыс. рублей. Такую же сумму предлагают начальникам склада в Красноярском крае и директору департамента в Москве.