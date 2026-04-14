Ижевск. Удмуртия. Топ-5 высокооплачиваемых вакансий Ижевска собрали среди участников проекта «Работай в Удмуртии» (18+). Об этом сообщает правительство республики.

На первом месте оказалась вакансия водителя автобуса в «АвтоТранс+» — от 130 000 рублей за выработку баланса рабочего времени.

Начальник отдела снабжения (металлопрокат) на концерне «Калашников» может рассчитывать на зарплату от 120 000 руб. в месяц на руки.

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6 разряда в «Удмуртнефть-Бурение» — от 100 000 руб. на руки.

Водитель кат. С в компании «Мусоровозов» — от 90 000 руб.

Ведущий инженер группы в «Ижводоканале» — 82 900 рублей.