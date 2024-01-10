Удмуртнефть может получить участок углеводородов Красногорский-2

Ижевск. Удмуртия. Удмуртнефть оказалось единственной компанией, подавшей заявку на аукцион по участку Красногорский-2 в Удмуртии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минприроды.

Комиссия должна будет проверить заявку Удмуртнефти, после чего будет определена судьба аукционов.

Согласно закону «О недрах», в случаях, когда на аукцион подана только одна заявка, он признаётся несостоявшимся, лицензия на объект торгов может быть выдана по условиям конкурса при оплате единоразового платежа, увеличенного на один шаг аукциона. Стартовая цена 25-летней лицензии на участок составляет 41,819 млн рублей.

Красногорский-2 площадью 191 кв. км располагает газовыми и нефтяными ресурсами. Кроме того, участок соседствует с Восточно-Красногорским и Качешурским ЛУ Удмуртнефти.