В Удмуртии объем кредитования населения к уровню 2021 года упал почти в 2 раза

Ижевск. Удмуртия. Объем кредитования населения Удмуртии на фоне цифр 2021 года упал почти в 2 раза. По информации Центробанка России, в мае 2022 года жители республики получили займы на 8,5 млрд рублей, это в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

По данным статистики, общий долг жителей Удмуртии перед банками на 1 июня составил 257,5 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей меньше, чем было в предыдущем месяце.

Наибольшее сокращение объемов выданных займов наблюдается в секторе ипотечного кредитования, в мае 2022 года в сравнении с тем же месяцем прошлого года он просел в 3,8 раза, по отношению к апрелю этого года – в 1,9 раза.

Вместе с тем жители республики продолжают брать в долг больше, чем откладывать. На 1 июня, как и в прошлом году, объем задолженности по кредитам превысил сумму вкладов на четверть и составил 48,8 млрд рублей. По сравнению с началом июня 2021 года сумма задолженности выросла на 15,1%, тогда как объем вкладов – на 10,3%.

Снизилась популярность накоплений в иностранной валюте. На начало июня этого года 95% вкладов приходилось на рублевые, 5% — на вклады в зарубежных денежных знаках. На 1 июня 2021 эти показатели составляли 92% и 8% соответственно.

Удмуртия по-прежнему остается одним из самых закредитованных регионов Приволжского федерального округа. По сумме задолженности перед банками на душу населения она занимает 2 место после Республики Татарстан. В среднем на каждого жителя родникового края приходится 174 тыс. рублей, взятых в долг. В Татарстане этот показатель составляет 182 тыс. рублей.