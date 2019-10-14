Суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Директора стоматологической клиники Ижевска оштрафовали за покупку запрещенного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Обвиняемый купил стоматологическое оборудование в Москве на сумму 469 400 рублей. Выяснилось, что устройство является незаконным на территории России, так как не прошло регистрацию. Оборудование ни разу не использовалось. В настоящее время его убрали. Прокуратура обвинила директора клиники в преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ («Злоупотреблении полномочиями»). Суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей.

Обвиняемый в полной мере возместил ущерб клинике и оплатил штраф.