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Более 146 млн рублей выделили на обновление инфраструктуры Сарапула

17:30, 16 июля, 2018
Дарья Снидкова
17:30, 16 июля, 2018
Дарья Снидкова
431
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#инфраструктура города\n#инфраструктура\n#ремонт\n#ТОСЭР
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Деньги пойдут на ремонт дорог, водопровода и освещение улиц.

Сарапул. Удмуртия. Фонд развития моногородов, Удмуртская Республика и Сарапул выделили более 146 млн рублей на инфраструктурный проект «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный»». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Фонд развития моногородов на реализацию проекта предоставил 82,6 млн рублей, Удмуртия и Сарапул – 63,5 млн.

Глава Сарапула Александр Ессен заявил, что средства в первую очередь идут на реконструкцию водопровода на улице Азина, освещение мясокомбината и на ремонт дорог.

Сейчас уже выполнена половина работ по прокладке водопровода. Всего планируется обновить 3 км труб. Это позволит обеспечить водоснабжением не только завод, но и два микрорайона.

Также будет асфальтировано более 200 м дороги, ведущей к производству.

Кроме того, проект предполагает создание около 100 дополнительных рабочих мест.

Все объекты планируют сдать в третьем квартале 2018 года.

Напомним, что в 2017 году Сарапул получил статус «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Тогда же была одобрена заявка о софинансировании расходов Удмуртии и Сарапула на реализацию инфраструктурного проекта.

17:30, 16 июля, 2018
Дарья Снидкова
431
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#инфраструктура города\n#инфраструктура\n#ремонт\n#ТОСЭР

 

 

 


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