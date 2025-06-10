Ижевск. Удмуртия. Скульптура белых мишек-борцов, найденная в ижевском городке Машиностроителей и готовящаяся к реставрации, исчезла. Об этом сообщили в группе «Том Сойер Фест».

Ранее обветшалую и бесхозную скульптуру привезли во двор дома №18 по улице Советской, к Дому архитектора. Волонтёры фестиваля восстановления городской среды «Том Сойер Фест» планировали отреставрировать изваяние, но сегодня стало известно, что медведи исчезли.

«На ошибках нужно учится, в том году у нас пытались украсть инструменты и материалы для ремонта нашего объекта. Но мы не думали, что кто-то позарится на огромную и тяжёлую скульптуру. Если кто-то знает о судьбе этих мишек напишите нам», — сообщили волонтёры.

Отметим, сейчас в Ижевске идёт реставрация бывшего фонтана со скульптурой белых медведей, которые находятся неподалёку — во дворе дома №231 по улице Коммунаров. В 2022 году выяснилось, что объект бесхозный, при этом он стремительно разрушался.