Воткинск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предостерегают о потенциальных мошенниках на фоне гибели мальчика в Воткинском районе. Запись опубликована в сообществе «Интересный Воткинск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор записи указывает на то, что после появления информации об утонувшем в реке Сива подростке в соцсетях появился аккаунт, якобы собирающий деньги на похороны ребёнка.

«Аккаунт создан 6 дней назад, профиль закрыт. Очевидно, это самые подлые и ничтожные мошенники. Не ведитесь», — высказался автор публикации.

Пока что нельзя сказать точно, является ли сбор фейком, но рекомендуем проверять информацию. Стоит отметить, что аккаунт с данной фотографией на аватаре и именем «Ольга Павлова» найти не удалось.

Напомним, поисковики продолжают искать второго пропавшего подростка.