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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Подозрительный аккаунт опубликовал сбор денег на похороны мальчика, утонувшего в Воткинском районе

11:02, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Подозрительный аккаунт опубликовал сбор денег на похороны мальчика, утонувшего в Воткинском районе
11:02, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#Воткинский район\n#сбор денег\n#мошенники
Источник фото: unsplash.com (Towfiqu barbhuiya)
134
0

Рекомендуем проверять информацию, так как это могут быть мошенники.

Воткинск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предостерегают о потенциальных мошенниках на фоне гибели мальчика в Воткинском районе. Запись опубликована в сообществе «Интересный Воткинск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор записи указывает на то, что после появления информации об утонувшем в реке Сива подростке в соцсетях появился аккаунт, якобы собирающий деньги на похороны ребёнка. 

«Аккаунт создан 6 дней назад, профиль закрыт. Очевидно, это самые подлые и ничтожные мошенники. Не ведитесь», — высказался автор публикации.

Пока что нельзя сказать точно, является ли сбор фейком, но рекомендуем проверять информацию. Стоит отметить, что аккаунт с данной фотографией на аватаре и именем «Ольга Павлова» найти не удалось.

Напомним, поисковики продолжают искать второго пропавшего подростка.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:02, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#Воткинский район\n#сбор денег\n#мошенники