Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали иностранного таксиста из Уфы, который забрал у пенсионерки 1,5 млн рублей и перевёл их мошенникам. Об этом сообщает МВД Медиа.

В феврале 2026 года в полицию обратилась пенсионерка 1941 года рождения и сообщила, что под влиянием аферистов передала свои деньги незнакомому мужчине. Оперативники смогли установить личность подозреваемого, им оказался 22-летний гражданин соседнего государства, работающий таксистом в Башкортостане.

«Оказалось, что между делом молодой человек выполнял задания телефонных аферистов, выступая в качестве курьера. Так, по их указанию он прибыл в Удмуртию на арендованном автомобиле, забрал у потерпевшей коробку с деньгами и перевёл их своим нанимателям, оставив себе 10% от суммы в качестве вознаграждения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурант заключен под стражу.