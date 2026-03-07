Минск. Беларусь. 80-летняя жительница Удмуртии стала участницей мошеннической схемы в Минске. Бабушка дважды приезжала в столицу Беларуси по заданию мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте ГУВД Мингорисполкома.

Белорусские сотрудники уголовного розыска задержали 80-летнюю иностранку, которая два раза приезжала в Минск забрать деньги обманутых белорусских пенсионеров. По предварительным данным, она это делала по заданию телефонных мошенников.

Они позвонили ей от имени сотрудников ФСБ и предложили оплачиваемую подработку. Необходимо было съездить в столицу Беларуси и привезти оттуда посылку. Пенсионерка из Удмуртии, с её слов, не догадывалась о содержимом передачи и не понимала, что участвует в мошеннической схеме.

В первый раз пожилая женщина вывезла за границу около 15 тыс. долларов, которые ей передала обманутая жительница Минска. Во второй раз гражданка России снова приехала в белорусскую столицу и возле Театра оперы и балета встретилась с женщиной, которая по кодовому слову «бусинка» передала ей около 30 тыс. рублей.

Курьер после передачи денег была задержана. Наличные купюры изъяты и будут возвращены законной владелице.

Уже установлено, что потерпевшие в обоих случаях были обмануты телефонными мошенниками. Они думали, что декларируют сбережения в Национальном банке. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.